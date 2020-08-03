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GRANDE VITÓRIA

"Boom" de gambás? Entenda o aumento do aparecimento desses animais

Segundo a coordenadora do projeto Marsupiais, o aparecimento de gambás nesta época do ano é comum

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:59
Gambá no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online
O Espírito Santo vai registrar considerável aumento da população de gambás. Isso porque esses marsupiais, de reprodução "bagunçada", começaram o período de reprodução no final de julho deste ano e que deve seguir neste mês de agosto. Quem explica é a coordenadora do projeto Marsupiais do Instituto Últimos Refúgios, Iasmim Macedo. Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Iasmin Macedo - 03-08-20
"O período reprodutivo dos gambás começa em meados de julho/agosto e, posteriormente, no final do ano. Esses dados podem variar em alguns indivíduos, variando também pelas condições climáticas. Sendo assim, podemos encontrar mamães gambás com seus filhotes desde julho, até os meses de março/abril. Elas costumam passar pelas casas em busca de alimento", explica. 
Outro ponto de destaque é que os gambás são considerados “armadilhas ecológicas” para os carrapatos, pois consomem milhares deles por semana e passam um número muito baixo de carrapatos que consigam infectar os seres humanos. "Gambás percorrem grandes distâncias pelas florestas, e os carrapatos aproveitam para pegar uma carona. Porém, gambás gostam de se manter bem limpos. Por isso matam um a um, ingerindo alguns, que servem como fonte de proteína".

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