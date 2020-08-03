"Boom" de gambás? Entenda o aumento do aparecimento desses animais

Gambá no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online

O Espírito Santo vai registrar considerável aumento da população de gambás. Isso porque esses marsupiais, de reprodução "bagunçada", começaram o período de reprodução no final de julho deste ano e que deve seguir neste mês de agosto. Quem explica é a coordenadora do projeto Marsupiais do Instituto Últimos Refúgios, Iasmim Macedo. Ouça a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Iasmin Macedo - 03-08-20

"O período reprodutivo dos gambás começa em meados de julho/agosto e, posteriormente, no final do ano. Esses dados podem variar em alguns indivíduos, variando também pelas condições climáticas. Sendo assim, podemos encontrar mamães gambás com seus filhotes desde julho, até os meses de março/abril. Elas costumam passar pelas casas em busca de alimento", explica.