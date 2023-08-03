Bônus Desempenho para servidores da Educação; como vai funcionar?

Cerca de 15 mil servidores da Educação do Espírito Santo vão receber o pagamento do Bônus Desempenho. Os profissionais da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) que atuam em escolas da Rede Estadual de Ensino e outras unidades da Sedu receberão o benefício com base em indicadores coletivos e individuais junto ao pagamento do mês de agosto. A concessão da Bonificação por Desempenho para profissionais ativos da Educação é um reconhecimento do trabalho dos professores e servidores. O período de avaliação é de acordo com o calendário escolar. O profissional pode receber até um salário e meio a mais por ano, conforme os resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções, mais o seu desempenho individual. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Educação do Estado, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto.