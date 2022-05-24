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Frio e Fome

Bons samaritanos: os capixabas que se mobilizam para ajudar quem precisa

Ouça as histórias de Padre Kelder Brandão e de Dona Leonor Maciel

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mai 2022 às 11:34
Agasalhos
Agasalhos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Padre há 22 anos, Kelder Brandão nunca hesitou quando o assunto é defender os menos favorecidos. O pároco da Igreja Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, em Vitória, sempre buscou ajudar quem precisa e é figura no "front" das causas sociais. Um de seus reconhecimentos na luta pelos direitos da sociedade veio com a nomeação, pelo arcebispo Dario Campos, para o Vicariato Episcopal para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, organismo criado sob diretrizes do Papa Francisco para reforçar a dimensão social e política da Igreja. Padre Kelder está a frente, mensalmente, de um projeto de arrecadação de alimentos e distribuição de cestas básicas. Mais recentemente, em meio ao frio, não titubeou ao dizer que 'se fosse preciso, abriria as portas de sua paróquia para acolher as pessoas em situação de rua'. À CBN Vitória, ele conta como é ser uma força de ação em favor dos mais pobres. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Kelder Brandão - 24-05-22
A idade avançada não é barreira para ajudar quem precisa! Aos 86 anos, Leonor Maciel, cozinha diariamente para alimentar quem não tem o que comer. São duas refeições diárias, o café da manhã e o almoço, que ela faz sozinha para oferecer aos moradores de rua do bairro onde reside, em Vitória. Ouça a entrevista. 
Entrevista Fernanda Queiroz - D. Leonor - 24-05-22

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