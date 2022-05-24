Bons samaritanos: os capixabas que se mobilizam para ajudar quem precisa

Padre há 22 anos, Kelder Brandão nunca hesitou quando o assunto é defender os menos favorecidos. O pároco da Igreja Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, em Vitória, sempre buscou ajudar quem precisa e é figura no "front" das causas sociais. Um de seus reconhecimentos na luta pelos direitos da sociedade veio com a nomeação, pelo arcebispo Dario Campos, para o Vicariato Episcopal para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, organismo criado sob diretrizes do Papa Francisco para reforçar a dimensão social e política da Igreja. Padre Kelder está a frente, mensalmente, de um projeto de arrecadação de alimentos e distribuição de cestas básicas. Mais recentemente, em meio ao frio, não titubeou ao dizer que 'se fosse preciso, abriria as portas de sua paróquia para acolher as pessoas em situação de rua'. À CBN Vitória, ele conta como é ser uma força de ação em favor dos mais pobres.