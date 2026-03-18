Bonde histórico de Vila Velha vai passar por novo restauro

O Bonde 42 fica exposto ao tempo no pátio da Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha Crédito: IHGVV

Quando passado e presente se encontram! O Bonde Elétrico 42, preservado na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha, está em processo de restauro. A intervenção prevê recuperação da estrutura do veículo histórico, com entrega prevista para maio deste ano, durante as comemorações dos 491 anos do município. O trabalho inclui tratamento de toda a madeira, impermeabilização, pintura geral e manutenção das ferragens. A proposta busca recuperar características próximas do estado original e ampliar as condições de conservação da peça histórica. Como das vezes anteriores (2015 e 2022), o bondinho, construído nos anos de 1912, terá toda a sua estrutura recuperada. Mas, por que, um novo restauro?

O restaurador Marcelo Siqueira, à frente do trabalho, explica que o Bonde 42 fica exposto ao tempo no pátio da Casa da Memória. Com isso, exposto a sol, chuva, maresia (proximidade com a Prainha). Ele explica, por exemplo, que não é uma reforma e, sim, um restauro. A reforma consiste no processo de alterar alguma estrutura. Já o restauro foca em preservar a originalidade, história e identidade do bem. "No caso do Bonde, é um trabalho dirigido, baseado em estudos, técnicas, para revisitar o passado, mas mantendo sua essência e a história que carrega", explica.

O processo inclui ainda limpeza das ferragens, retirada de ferrugem e aplicação de pintura protetiva. O piso e a parte inferior da estrutura também passam por revisão e pintura para ampliar a durabilidade do veículo. Segundo o restaurador, em bens históricos o restauro segue critérios técnicos que preservam materiais, formas e cores originais, com grande parte das intervenções realizadas manualmente para evitar alterações na estrutura centenária. Ouça a conversa completa!

O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Luiz Paulo Rangel, o bonde representa um marco na transformação urbana e tecnológica do Espírito Santo no início do século XX. “Com a vinda do bonde no início do século XX houve uma mudança do conceito urbano de movimentação da população, com interligação de locais e circulação de pessoas”.