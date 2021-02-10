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EXPLOSÃO NO CENTRO

Bombeiros: Vazamentos de gás podem ter origem na mangueira do fogão

O entrevistado é o tenente-coronel Amaral, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:06

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

10 fev 2021 às 18:06
Explosão em apartamento no Centro de Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma explosão após um vazamento de gás em um prédio deixou duas pessoas feridas na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram queimaduras de primeiro grau e segundo grau e foram atendidas por ambulâncias do Samu. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o tenente-coronel Amaral, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, orienta que a mangueira e abraçadeiras dos fogões devem ser sempre verificadas. Isso porque vazamentos de gás podem ter origem na mangueira do fogão. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Tenente Coronel Amaral - 10-02-21

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