Bombeiros: Vazamentos de gás podem ter origem na mangueira do fogão

Uma explosão após um vazamento de gás em um prédio deixou duas pessoas feridas na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram queimaduras de primeiro grau e segundo grau e foram atendidas por ambulâncias do Samu. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o tenente-coronel Amaral, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, orienta que a mangueira e abraçadeiras dos fogões devem ser sempre verificadas. Isso porque vazamentos de gás podem ter origem na mangueira do fogão. Ouça a entrevista completa: