Bombeiros vão levar treinamento de emergência para shoppings do ES

Funcionários e lojistas de shoppings do Espírito Santo vão receber orientações e treinamento do Corpo de Bombeiros a partir do segundo semestre. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, explica que a proposta é realizar campanhas de conscientização e simulados de abandono do local de trabalho para os casos de emergência. Assim como as escolas, os estabelecimentos que se submeterem ao treinamento vão ter uma certificação de "Shopping Seguro". As ações começam em um shopping de Vitória a partir de outubro e, em seguida, levados a outros malls da capital e de Vila Velha. Ouça explicação completa: