Bombeiros vão levar treinamento de emergência para shoppings do ES

Funcionários e lojistas de shoppings do Espírito Santo vão receber orientações e treinamento do Corpo de Bombeiros a partir do segundo semestre. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, explica que a proposta é realizar campanhas de conscientização e simulados de abandono do local de trabalho para os casos de emergência. Assim como as escolas, os estabelecimentos que se submeterem ao treinamento vão ter uma certificação de "Shopping Seguro". As ações começam em um shopping de Vitória a partir de outubro e, em seguida, levados a outros malls da capital e de Vila Velha. Ouça explicação completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Charlison Martins - 25-07-19.mp3
SAIBA:
O ‘Shopping Seguro’ é um dos três projetos que o 1º Batalhão está tocando, responsável por Vitória, Vila Velha e a unidade do Aeroporto. O projeto trabalha com segurança contra incêndios, com a formatação de um plano de prevenção e emergência e estruturação de abandono e fuga do local, e depois um simulado dentro do shopping; e o terceiro pilar é o selo de conformidade, uma certificação.
Os projetos-piloto vão rodar em Vitória e Vila Velha, e depois, o Comando Geral pretende levar os três projetos para todo o Estado.