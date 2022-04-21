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Resgate

Bombeiros trabalham no resgate de vítimas de desmoronamento em Vila Velha

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, duas mulheres estão verbalizando e sendo procuradas sob os escombros

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 10:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 abr 2022 às 10:00
Desabamento de prédio em Vila Velha
Desabamento de prédio em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Um prédio de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (21) na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O imóvel ficou completamente destruído. Segundo as primeiras informações, moradores ouviram um estrondo antes do imóvel desabar. Bombeiros estão no local trabalhando no resgate das vítimas. Há informações desencontradas sobre quantas pessoas estariam no prédio no momento do desmoronamento. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, duas mulheres estão verbalizando e sendo procuradas sob os escombros.
Entrevista Fernanda Queiroz - Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges - 21-04-22

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