Bombeiros trabalham no resgate de vítimas de desmoronamento em Vila Velha

Um prédio de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (21) na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O imóvel ficou completamente destruído. Segundo as primeiras informações, moradores ouviram um estrondo antes do imóvel desabar. Bombeiros estão no local trabalhando no resgate das vítimas. Há informações desencontradas sobre quantas pessoas estariam no prédio no momento do desmoronamento. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, duas mulheres estão verbalizando e sendo procuradas sob os escombros.