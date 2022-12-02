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Chuva no ES

Bombeiros suspendem férias e cursos para deixar efetivo de prontidão para resgates

Ouça entrevista com Carlos Wagner Borges, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 dez 2022 às 10:44
Rio Fundão transbordou e alagou bairros da cidade nesta quinta-feira (1)
Rio Fundão transbordou e alagou bairros da cidade nesta quinta-feira (1) Crédito: Leitor/A Gazeta
No Espírito Santo já são mais de 2 mil desabrigados e desalojados em virtude da chuva. Até esta sexta-feira (02), a Defesa Civil contabiliza uma morte em decorrência de desmoronamento de uma residência em Viana. As cidades onde a situação está mais grave são Viana, Cariacica, Aracruz e Fundão, segundo Carlos Wagner Borges, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Em entrevista à CBN Vitória, Carlos Wagner Borges informou que houve o cancelamento de férias e cursos para que todo o efetivo dos Bombeiros e da Defesa Civil Estadual esteja de prontidão para socorrer vítimas da chuva. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 02-12-22.mp3

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