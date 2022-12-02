Bombeiros suspendem férias e cursos para deixar efetivo de prontidão para resgates

No Espírito Santo já são mais de 2 mil desabrigados e desalojados em virtude da chuva. Até esta sexta-feira (02), a Defesa Civil contabiliza uma morte em decorrência de desmoronamento de uma residência em Viana. As cidades onde a situação está mais grave são Viana, Cariacica, Aracruz e Fundão, segundo Carlos Wagner Borges, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Em entrevista à CBN Vitória, Carlos Wagner Borges informou que houve o cancelamento de férias e cursos para que todo o efetivo dos Bombeiros e da Defesa Civil Estadual esteja de prontidão para socorrer vítimas da chuva.