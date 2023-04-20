Bombeiros simulam resgate para atendimentos na ciclovia da Terceira Ponte

Neste último final de semana, o Corpo de Bombeiros realizou um treinamento de resgate para atendimentos na ciclovia da Terceira Ponte. Equipes do 1º Batalhão Bombeiro Militar e da 4ª Companhia Independente Bombeiro Militar realizaram treinamento simulado para atendimentos na “Ciclovia da Vida”, que está em fase final de construção na Terceira Ponte. O treinamento consistiu no atendimento por parte dos bombeiros de situações envolvendo traumatismos oriundos de um possível acidente na ciclovia. Segundo a corporação, as equipes utilizaram técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar e Salvamento Terrestre, além de simularem o desvio do trânsito durante o atendimento para evitar congestionamentos na rodovia durante a atuação. "Toda essa ação resultará em um Procedimento Operacional Padrão - POP que será repassado às equipes responsáveis pelo atendimento na região". Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel e comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Scharlyston Martins de Paiva, fala sobre o assunto.

A Ciclovia vai permitir o deslocamento por bicicletas em ambos os sentidos da via. Além dessa obra, outra importante iniciativa vai proporcionar a ampliação da capacidade do fluxo de veículos bem como a eliminação de ocorrências de suicídio com a construção de uma barreira de proteção. A nova mureta é mais distante do meio da pista da Terceira Ponte, o que vai permitir a ampliação do número de faixas da ponte. Atualmente a Terceira Ponte tem duas faixas de cada lado, cada uma delas com 3,5m de largura. Com a mudança, a ponte passará a ter 3 faixas em cada sentido. As faixas mais próximas da mureta central terão 3 metros cada. Duas faixas terão 2,80m. Além disso, a Terceira Ponte terá duas faixas exclusivas para motos e ônibus, de 3,14m.