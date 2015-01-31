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ENTREVISTA

Bombeiros registram 700 chamados de incêndio em vegetação

O clima seco em praticamente todo o Espírito Santo provocou um grande aumento nas ocorrências de incêndio

Publicado em 30 de Janeiro de 2015 às 22:31

Publicado em 

30 jan 2015 às 22:31
O clima seco em praticamente todo o Espírito Santo provocou um grande aumento nas ocorrências de incêndio. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, major Benício Ferrari, integrante da Diretoria de Operações do Corpo de Bombeiros do Estado, disse que a corporação registrou nos últimos dias 700 chamados. Entre as regiões que maiores demandas estão Venda Nova do Imigrante, Pedra Azul, Santa Leopoldina, São Mateus, Guarapari, Anchieta, Serra e Vitória. Para tentar contornar a situação e atender a maioria dos chamados, o major diz que equipes extras de combate a incêndio foram montadas. Na Grande Vitória, por exemplo, foram pelos menos quatro novos grupos. Ouça a análise da situação do Estado sobre os incêndios:
Entrevista - Fábio Botacin - Major Benício - 30-01-15

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