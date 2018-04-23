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Bombeiros orientam sobre como evitar incêndio dentro de casa

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 19:19

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 abr 2018 às 19:19
Dois irmãos, de três e seis anos, morreram carbonizados em um incêndio em uma casa em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (21). As chamas atingiram apenas o quarto das crianças. Quando os bombeiros chegaram ao local, os dois já estavam sem vida. As causas do incêndio ainda não estão claras para os bombeiros e serão concluídas após perícia no local. Há a hipótese de curto-circuito.
Diante do ocorrido, as orientações de segurança com relação a incêndios dentro de casa chamam a atenção de pais e responsáveis. Nesta edição do CBN Cotidiano, o Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros Militar, traz as principais orientações sobre como evitar incêndio dentro de casa. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Carlos - 23-04-18.mp3

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