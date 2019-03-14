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Bombeiros orientam como proceder em casos de pânico e emergência

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Scharlyston Paiva explica como a população deve proceder nesses casos, além de falar sobre o treinamento para eventos como esse

Publicado em 14 de Março de 2019 às 12:38

Publicado em 

14 mar 2019 às 12:38
Um atentado, ocorrido na cidade de Suzano, em São Paulo, e que vitimou 10 pessoas, acendeu novamente um alerta: como devemos proceder em casos de pânico e emergência. Tiroteios e incêndios, por exemplo, causam histeria coletiva, pânico e correria, o que pode colocar em risco a vida das pessoas presentes. Por isso, recebemos no estúdio da CBN Vitória o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Scharlyston Paiva. Ele vai explicar como a população deve proceder, além de falar sobre o treinamento para eventos como esse. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Scharlyston Paiva - 14-03-19

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