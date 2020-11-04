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Bombeiros orientam como proceder em casos de engasgos de crianças

Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, traz dicas práticas sobre o que fazer nesse tipo de situação

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:21
Ao longo das últimas semanas, o noticiário foi marcado por casos de engasgos envolvendo crianças e bebês. Mas será que você sabe como proceder em casos de engasgos para salvar uma vida? Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, traz dicas práticas sobre o que fazer nesses tipos de situação.
"No bebê, em caso de engasgamento, a gente tem uma manobra específica que consiste em cinco tapas entre as escápulas do neném, utilizando-se da palma da mão, e ele estando com a face voltada para o chão, ele consegue expelir o conteúdo que está o asfixiando, e ele estando apoiando em nosso antebraço, por exemplo. Fazemos os tapas, vira ele e faz cinco compressões no externo dele (entre os dois mamilos), utilizando o dedo indicador e médio", orienta.
Segundo Pedroni, é importante a gente conscientizar a população e dizer que o engasgamento - que, por consequência, produz a asfixia e sufocação - é a maior causa de morte em crianças, com até um ano de idade. "É um dado muito importante e que traz essa necessidade de falarmos do tema. A importância é a pessoas saberem fazer, de fato, os primeiros socorros em casa assim é fundamental. Recebemos muitas ligações de pessoas que estão, naquele momento, com uma criança ou neném engasgado e, por telefone, conseguimos orientar as pessoas e reverter o engasgo. É um tipo de conhecimento simples que merece ser espalhado", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinicius Pedroni - 04-11-20

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