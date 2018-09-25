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Bombeiros orientam como proceder em casos de ataques de abelhas

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 19:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 set 2018 às 19:34
No fim da tarde desta última segunda-feira (24), na Av. Champagnat um enxame da abelhas atacou uma equipe da EDP Escelsa que realizava manutenção em um poste e interditou a Rua Sete de Setembro. A área de isolamento abrangeu aproximadamente 50 metros. Ao menos seis pessoas foram atacadas pelos insetos. Uma senhora foi picada inúmeras vezes e foi levada para o hospital, segundo os bombeiros, em estado grave. Confira uma entrevista sobre como proceder em caso de ataques de abelhas com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Vagner - 25-09-18.mp3

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