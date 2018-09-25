Bombeiros orientam como proceder em casos de ataques de abelhas

No fim da tarde desta última segunda-feira (24), na Av. Champagnat um enxame da abelhas atacou uma equipe da EDP Escelsa que realizava manutenção em um poste e interditou a Rua Sete de Setembro. A área de isolamento abrangeu aproximadamente 50 metros. Ao menos seis pessoas foram atacadas pelos insetos. Uma senhora foi picada inúmeras vezes e foi levada para o hospital, segundo os bombeiros, em estado grave. Confira uma entrevista sobre como proceder em caso de ataques de abelhas com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.