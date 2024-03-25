Bombeiros: 'O trabalho agora é de localizar os desaparecidos'

O Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, coronel Sharlyston Paiva, informou nesta segunda-feira (25) que o trabalho da corporação agora é de tentar localizar os desaparecidos das chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. 19 pessoas morreram, sendo 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas. Até o momento, 7.287 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 411 estão desabrigadas, isto é, perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos. Apiacá é a cidade com mais pessoas fora de casa (4.000 desalojados e 332 desabrigados). Em seguida aparecem Bom Jesus do Norte (3.000 desalojados e 64 desabrigados); Vargem Alta (269 desalojados e 3 desabrigados) e Mimoso do Sul (18 desalojados e 12 desabrigados). Ouça a entrevista.