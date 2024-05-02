Bombeiros lançam campanha “Piscina + Segura” no ES; saiba os detalhes

A prevenção é a melhor forma de reduzir os afogamentos. As piscinas e os lares são responsáveis por 55% de todos os casos de óbitos por afogamento na faixa etária de um a nove anos de idade. É diante desse cenário que o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, em parceria com Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), lança a campanha “Piscina + Segura”. As ações vão ocorrer nas piscinas do Sesi. "Piscina + Segura" é levado às escolas, academias e clubes de natação despertando o interesse de novos alunos e responsáveis que buscam boas práticas aquáticas em locais seguros e com orientação qualificada.
De acordo com a corporação, o propósito é ensinar aos profissionais atuantes em piscinas as formas de prevenir afogamentos e minimizar os riscos. O objetivo principal é disseminar o comportamento preventivo através da mudança de hábitos e percepção de riscos, promovendo a cultura de prevenção a afogamentos e incidentes aquáticos. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Scharlyston Paiva, diretor de Operações do Corpo de Bombeiros Militar no ES, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 02-05-24.mp3