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TRAGÉDIA EM LINHARES

Bombeiros investigam se curto-circuito pode ter levado à morte de irmãos

O incêndio aconteceu no quarto em que as crianças dormiam na madrugada deste sábado (21)

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 abr 2018 às 11:58
Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixa duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique
Dois irmãos, um de três e outro de seis anos, morreram na madrugada neste sábado (21), em Linhares, após o quarto em que dormiam ser tomado pelo fogo. O pai das crianças tentou socorrê-las, mas a maçaneta da porta estava muito quente por conta das chamas e não conseguiu abri-la.
O sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Ele relata, em entrevista à CBN Vitória, que ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças identificou que elas já estavam mortas. A perícia no local foi realizada na manhã deste sábado (21) e o laudo deve ser divulgado com as causas do incêndio num período de até 15 dias. O sargento chama a atenção para casos recorrentes de incêndios em residências na cidade e alerta para o uso adequado de equipamentos eletrônicos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Roberto Rodrigues Nascimento - 21-04-18.MP3
Entenda o caso
Um incêndio em uma casa no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, mortas carbonizadas neste sábado (21). C Corpo de Bombeiros avalia preliminarmente que algum aparelho eletrônico possa ter causado o fogo.
De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Minas Gerais. Por volta das duas da madrugada, o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.
Ele tentou socorrê-los, mas, como o quarto estava fechado por causa do ar-condicionado, ele não conseguiu. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. 
 

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