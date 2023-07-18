Bombeiros fazem simulado de socorro a ciclistas na Terceira Ponte

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Semobi/Governo ES

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo elaborou um plano de atendimento a emergências na Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada na Terceira Ponte, para socorrer ciclistas em caso de acidentes. Um novo simulado será realizado no próximo domingo (23), de acordo com a capitã Andresa Silva.

O procedimento padrão definido pelos bombeiros determina que, em caso de acionamento, as equipes se dirijam à Terceira Ponte de viatura, parando o mais próximo possível do local do acidente, sempre na faixa da direita.

Os agentes então providenciam o isolamento de segurança ao redor da viatura e descem do guarda-corpo até a ciclovia, que está 3 metros abaixo do nível das pistas para carros, utilizando escada. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, detalha o plano.

"O procedimento padrão definido determina que, em caso de acionamento, as equipes se dirijam à Terceira Ponte de viatura, parando o mais próximo possível do local do acidente, sempre na faixa da direita, providenciem o isolamento de segurança no entorno da viatura e desçam do guarda-corpo até a Ciclovia da Vida utilizando escada".

"Após os primeiros socorros, a vítima que não tiver condições de se deslocar deverá ser imobilizada em maca ou prancha e içada até a ponte, utilizando a técnica da escada deslizante, já amplamente aplicada pelo CBMES em resgates. Vítimas com condições de deslocamento deverão ser guiadas pela escada. A bicicleta da vítima deve ser retirada da ciclovia pela equipe do CBMES e deixada aos cuidados da equipe da concessionária que administra a Ponte", informa a corporação. Ouça a conversa completa!