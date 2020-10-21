Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bombeiros explicam trabalho de investigação e prevenção a incêndio
INCÊNDIO NA PRAIA DO CANTO

Bombeiros explicam trabalho de investigação e prevenção a incêndio

Ouça entrevista com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 out 2020 às 11:01
O incêndio que atingiu um apartamento em um prédio na Praia do Canto, em Vitória, resultou na morte de uma criança de 4 anos, na última segunda-feira (19). Durante a terça-feira (20) a equipe do Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de apuração das causas do incêndio no local. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, traz atualizações sobre o caso e explica como ocorre, por exemplo, o trabalho de investigação em casos de incêndios. Segundo Paiva, a partir de agora, os Bombeiros passam a fazer um trabalho de retirada de material mais "bruto" a fim de avançar na investigação sobre a ocorrência.
A metodologia que usamos, aqui no Brasil, é a mesma metodologia que é usada nos EUA. O ES tem certificações internacionais, com base em experiências internacionais, é fundamentalmente, além de subsidiar essas questões de auxílio à polícia nas causas, funciona pra retroalimentar nosso ciclo de incêndio. Ela aponta possíveis falhas até nas normas pra que a gente possa melhorar e fazer uma prevenção melhor pra que futuras ocorrências não aconteçam. 
O comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros também destaca medidas importantes de prevenção, como evitar o uso de mais de um equipamento em uma única tomada e fazer revisão das instalações elétricas. Confira!  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharlyston Martins de Paiva - 21-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados