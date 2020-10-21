Bombeiros explicam trabalho de investigação e prevenção a incêndio

O incêndio que atingiu um apartamento em um prédio na Praia do Canto, em Vitória, resultou na morte de uma criança de 4 anos, na última segunda-feira (19). Durante a terça-feira (20) a equipe do Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de apuração das causas do incêndio no local. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, traz atualizações sobre o caso e explica como ocorre, por exemplo, o trabalho de investigação em casos de incêndios. Segundo Paiva, a partir de agora, os Bombeiros passam a fazer um trabalho de retirada de material mais "bruto" a fim de avançar na investigação sobre a ocorrência.