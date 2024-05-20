Bombeiros do ES explicam trabalho em ação humanitária no Rio Grande do Sul

Corpo de Bombeiros que participaram de ação humanitária no Rio Grande do Sul. Da esquerda para direita: tenente Sebastião Tadeu, sargento Lenke, cabo Alex Rocha e tenente Guilherme Schulz

Após 15 dias de uma missão no Rio Grande do Sul, a primeira equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) enviada ao Sul do país, retornou ao Espírito Santo. Composta por 11 bombeiros militares, a equipe chegou na tarde da última sexta-feira (17).

“As missões dessas equipes consistiram em resgatar pessoas e animais de locais alagados, levar água, mantimentos e remédios para moradores que não puderam deixar suas casas e procurar por vítimas soterradas”, explica a corporação. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (20), quatro dos integrantes: Tenente Sebastião Tadeu; Tenente Guilherme Schulz; Sargento Lenke e Cabo Alex Rocha detalham como foram os desafios e resgates.