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Bombeiros do ES explicam trabalho em ação humanitária no Rio Grande do Sul

Ouça entrevista com os integrantes do Centro Especializado de Resposta à Desastres

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mai 2024 às 11:50
Corpo de Bombeiros que participaram de ação humanitária no Rio Grande do Sul. Da esquerda para direita: tenente Sebastião Tadeu, sargento Lenke, cabo Alex Rocha e tenente Guilherme Schulz
Corpo de Bombeiros que participaram de ação humanitária no Rio Grande do Sul. Da esquerda para direita: tenente Sebastião Tadeu, sargento Lenke, cabo Alex Rocha e tenente Guilherme Schulz Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Após 15 dias de uma missão no Rio Grande do Sul, a primeira equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) enviada ao Sul do país, retornou ao Espírito Santo. Composta por 11 bombeiros militares, a equipe chegou na tarde da última sexta-feira (17).
 “As missões dessas equipes consistiram em resgatar pessoas e animais de locais alagados, levar água, mantimentos e remédios para moradores que não puderam deixar suas casas e procurar por vítimas soterradas”, explica a corporação. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (20), quatro dos integrantes: Tenente Sebastião Tadeu; Tenente Guilherme Schulz; Sargento Lenke e Cabo Alex Rocha detalham como foram os desafios e resgates. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tenente Schulz e outros Bombeiros Militar - 20-05-24.mp3

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