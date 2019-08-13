Bombeiros disponibilizam aplicativo para consulta de alvará de evento

O Corpo de Bombeiros no Espírito Santo disponibiliza através de consulta ao site da corporação ( https://cb.es.gov.br ), como também do aplicativo SIAT Mobile (Android e IOS) se festas, shows e eventos na Grande Vitória passaram por autorização da corporação.

No último final de semana, ocorreu um incêndio em uma casa de shows em Vila Velha que não tinha alvará para funcionar. Pessoas que estavam na festa relataram que o fogo começou devido ao show pirotécnico com fogos de artifício debaixo de um teto de palha sob o palco. As chamas rapidamente se alastraram e destruíram quase toda a área do local.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Paiva, Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, alerta que qualquer cidadão pode ter acesso às informações sobre alvarás e situação legal dos eventos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva - 13-08-19

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar da casa Nook Beach, onde ocorreu o incêndio, possuir alvará de funcionamento válido até outubro de 2019, o estabelecimento precisava de outro alvará especificamente para a realização da festa eletrônica Love Sessions. Isso porque, o espaço tem a autorização para funcionar sem qualquer estrutura dentro, sendo necessária uma autorização diferente para cada alteração feita no local.

A reportagem entrou em contato a assessoria da Nook Beach Club, mas a Casa só irá se manifestar após ser formalmente notificados pelo Corpo de Bombeiros.