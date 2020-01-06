Bombeiros: cuidados com crianças e idosos ao usar escadas rolantes

No último final de semana, uma criança ficou presa em uma escada rolante de um shopping em Vila Velha. Ela passeava com os pais no momento do acidente, que ocorreu poucos minutos antes do fechamento do shopping. O menino foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves). As escadas rolantes são locais de acesso frequentados por pessoas com os mais diversos hábitos e idades. Situações como essa deixam todos os frequentadores alertas, já que não se sabe quando poderá ocorrer novamente, devido ao pouco conhecimento a respeito de medidas preventivas do fato. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, explica que o equipamento não deve ser encarado com um brinquedo ou usado com falta de atenção.
"É preciso ter atenção com o uso por crianças e idosos, além de evitar se deslocar por elas com carrinhos de bebê. As crianças devem ir sempre à frente do adulto, e não ao lado. Nas laterais é que existem os riscos de prender alguma parte do corpo ou da roupa. É necessário segurar pelo punho da criança e não apenas as mãos", explica.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Wagner - 06-01-20.mp3
EVITE ACIDENTES USANDO A ESCADA ROLANTE CORRETAMENTE.
- Os avisos de segurança das escadas rolantes estão bem visíveis mas, muitas pessoas nem os notam. Porém, uma pequena distração pode acaber sendo fatal;
- Se prestarmos atenção, a utilização de crócs é exatamente uma das advertências que constam nessas sinalizações;
Por que esse tipo de sapato é proibido em escadas rolantes?
- Uma das explicações é devido ao calçado possuir alta aderência e flexibilidade do material, que se adere de forma mais intensificada a superfícies de lugares como escadas, esteiras rolantes e elevadores;
- Além disso, quando o pé calçado fica próximo a lateral da escada, enquanto esta encontra-se em movimento, pode ocorrer uma sucção do sapato pelas brechas da escada;
- O grande número de acidentes envolvendo esse tipo de calçado fez com que placas informativas fossem fixadas nas esteiras se escadas rolantes, com o intuito de alertar o que pode acontecer com o seu pé.