Bombeiros: cuidados com crianças e idosos ao usar escadas rolantes

Escada rolante Crédito: Foto do leitor/internauta

No último final de semana, uma criança ficou presa em uma escada rolante de um shopping em Vila Velha . Ela passeava com os pais no momento do acidente, que ocorreu poucos minutos antes do fechamento do shopping. O menino foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves). As escadas rolantes são locais de acesso frequentados por pessoas com os mais diversos hábitos e idades. Situações como essa deixam todos os frequentadores alertas, já que não se sabe quando poderá ocorrer novamente, devido ao pouco conhecimento a respeito de medidas preventivas do fato. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, explica que o equipamento não deve ser encarado com um brinquedo ou usado com falta de atenção.

"É preciso ter atenção com o uso por crianças e idosos, além de evitar se deslocar por elas com carrinhos de bebê. As crianças devem ir sempre à frente do adulto, e não ao lado. Nas laterais é que existem os riscos de prender alguma parte do corpo ou da roupa. É necessário segurar pelo punho da criança e não apenas as mãos", explica.

Ouça a entrevista completa:

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EVITE ACIDENTES USANDO A ESCADA ROLANTE CORRETAMENTE.

- Os avisos de segurança das escadas rolantes estão bem visíveis mas, muitas pessoas nem os notam. Porém, uma pequena distração pode acaber sendo fatal;

- Se prestarmos atenção, a utilização de crócs é exatamente uma das advertências que constam nessas sinalizações;

Por que esse tipo de sapato é proibido em escadas rolantes?

- Uma das explicações é devido ao calçado possuir alta aderência e flexibilidade do material, que se adere de forma mais intensificada a superfícies de lugares como escadas, esteiras rolantes e elevadores;

- Além disso, quando o pé calçado fica próximo a lateral da escada, enquanto esta encontra-se em movimento, pode ocorrer uma sucção do sapato pelas brechas da escada;