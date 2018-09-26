Bombeiros continuam trabalho de buscas na Lagoa Juparanã

Mais de 30 homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e também civis começaram nesta quarta-feira (26) um trabalho de buscas na região da Lagoa Juparanã, em Linhares,à procura do piloto Mayke Stefanelli Barcelos e pelo empresário Douglas Siqueira Lana. Eles estão desaparecidos desde a última sexta-feira (21), quando seguiam com uma asa-delta motorizada saindo de Linhares com destino a Mucuri, na Bahia, onde iam participar de um encontro de aeronaves.