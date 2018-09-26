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Bombeiros continuam trabalho de buscas na Lagoa Juparanã

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 17:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 set 2018 às 17:46
Mais de 30 homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e também civis começaram nesta quarta-feira (26) um trabalho de buscas na região da Lagoa Juparanã, em Linhares,à procura do piloto Mayke Stefanelli Barcelos e pelo empresário Douglas Siqueira Lana. Eles estão desaparecidos desde a última sexta-feira (21), quando seguiam com uma asa-delta motorizada saindo de Linhares com destino a Mucuri, na Bahia, onde iam participar de um encontro de aeronaves.
De acordo com o tenente-coronel Ferrari, que organiza os trabalhos de buscas diretamente do Aeroporto de Linhares, os dados do celular e relatos de pessoas que viram a asa-delta motorizada ajudaram a definir essa área de buscas na lagoa.
Entrevista - Fabio Botacin - Benicio Ferrari - 26-09-18

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