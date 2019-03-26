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BARRAGEM EM MINAS GERAIS

Bombeiros capixabas retomam ajuda no resgate de corpos em Brumadinho

A equipe segue nesta terça-feira acompanhada de três cães farejadores

Publicado em 26 de Março de 2019 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mar 2019 às 11:13
Seis bombeiros capixabas, acompanhados de três cães farejadores voltam a Brumadinho, em Minas Gerais, para atuarem na tentativa de se localizar os corpos de pelo menos 90 pessoas que continuam desaparecidas após rompimento de barragem da Vale. 
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, a equipe é praticamente a mesma que participou nas primeiras buscas após a tragédia. Dois bombeiros precisaram ser substituídos, pois após o retorno ao Espírito Santo e passaram por exames, foi identificada a contaminação por alumínio.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Carlos Vagner - 26-03-19

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