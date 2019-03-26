Bombeiros capixabas retomam ajuda no resgate de corpos em Brumadinho

Seis bombeiros capixabas, acompanhados de três cães farejadores voltam a Brumadinho, em Minas Gerais, para atuarem na tentativa de se localizar os corpos de pelo menos 90 pessoas que continuam desaparecidas após rompimento de barragem da Vale.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, a equipe é praticamente a mesma que participou nas primeiras buscas após a tragédia. Dois bombeiros precisaram ser substituídos, pois após o retorno ao Espírito Santo e passaram por exames, foi identificada a contaminação por alumínio.