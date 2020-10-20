Bombeiros apuram causas de incêndio que resultou na morte de criança

O Corpo de Bombeiros apura nesta terça-feira (20) as causas do incêndio ocorrido na noite de segunda (19) no edifício Pintor Fanzeres, localizado na Praia do Canto, em Vitória, que resultou na morte de uma criança de 4 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos quartos do apartamento que fica no terceiro andar. Seis pessoas estavam no local: duas crianças, a mãe, o pai, a avó e uma babá. Em entrevista nesta terça-feira (20) o major Fabio Mauricio Rodrigues Pereira, assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, explicou a dinâmica do socorro. Acompanhe os detalhes na reportagem de José Carlos Schaeffer.