Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bombeiros apuram causas de incêndio que resultou na morte de criança
TRAGÉDIA EM VITÓRIA

Bombeiros apuram causas de incêndio que resultou na morte de criança

Em entrevista nesta terça-feira (20) o major Mauricio, assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, explicou a dinâmica do socorro

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 out 2020 às 10:27
O Corpo de Bombeiros apura nesta terça-feira (20) as causas do incêndio ocorrido na noite de segunda (19) no edifício Pintor Fanzeres, localizado na Praia do Canto, em Vitória, que resultou na morte de uma criança de 4 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos quartos do apartamento que fica no terceiro andar. Seis pessoas estavam no local: duas crianças, a mãe, o pai, a avó e uma babá. Em entrevista nesta terça-feira (20) o major Fabio Mauricio Rodrigues Pereira, assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, explicou a dinâmica do socorro. Acompanhe os detalhes na reportagem de José Carlos Schaeffer.
Flash Entrevista - José Carlos Schaeffer - Major Maurício - 20-10-20
 
Moradores do prédio afirmaram que o incêndio teve início por volta das 20h desta segunda (19). Inicialmente, até a chegada dos bombeiros, as chamas foram combatidas por vizinhos de outros prédios próximos. Por volta das 21h, o fogo já estava controlado. O prédio foi interditado após a ocorrência, para a realização da perícia. Mas na manhã desta terça-feira (20) houve a liberação por parte da Defesa Civil de Vitória. Apenas o apartamento onde ocorreu o incêndio segue interditado, conforme explica a coordenadora da Defesa Civil de Vitória, Sidinéia dos Santos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz e José Carlos Schaeffer - Sidineia dos Santos - 20-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados