Bombeiros apontam vazamento de gás como uma das causas de desmoronamento de prédio em VV

O Corpo de Bombeiros concluiu o laudo sobre a explosão que resultou no desabamento de um edifício localizado no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no dia 21 de abril desde ano, matando três pessoas e ferindo uma outra. Segundo a corporação, uma das botijas de gás foi localizada no quarto de uma das vítimas. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, e o capitão Ivan Loreto, perito da corporação, explicam causas da tragédia e falam de prevenção de acidentes. Segundo os bombeiros, um conjunto de situações levou à explosão e, em seguida, ao desmoronamento. Além do vazamento do gás de cozinha, a edificação tinha problemas na construção e na ventilação dos ambientes.