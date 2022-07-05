Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bombeiros apontam vazamento de gás como uma das causas de desmoronamento de prédio em VV
Laudo

Bombeiros apontam vazamento de gás como uma das causas de desmoronamento de prédio em VV

A explosão aconteceu em Cristóvão Colombo, no dia 21 de abril desde ano, matando três pessoas e ferindo uma outra

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jul 2022 às 12:03
Escombros do prédio que desabou em Cristóvão Colombo, Vila Velha
Escombros do prédio que desabou em Cristóvão Colombo, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
O Corpo de Bombeiros concluiu o laudo sobre a explosão que resultou no desabamento de um edifício localizado no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no dia 21 de abril desde ano, matando três pessoas e ferindo uma outra. Segundo a corporação, uma das botijas de gás foi localizada no quarto de uma das vítimas. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, e o capitão Ivan Loreto, perito da corporação, explicam causas da tragédia e falam de prevenção de acidentes. Segundo os bombeiros, um conjunto de situações levou à explosão e, em seguida, ao desmoronamento. Além do vazamento do gás de cozinha, a edificação tinha problemas na construção e na ventilação dos ambientes.  
Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão Ivan Loreto e tenente-coronel Sharlyston Paiva - 05-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ameaças ao Pix e de novo tarifaço expõem Flávio e podem dar vitória a Lula em eleição apertada, dizem analistas
Imagem de destaque
Dentista indiciada por lesão corporal no ES apaga mais de 160 publicações com procedimento facial no Instagram
A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita.
Causa de explosão que matou trabalhadores em Vila Valério segue sem resposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados