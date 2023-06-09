Bombeiros alertam para riscos nas festas juninas

O Corpo de Bombeiros Militar alerta para os riscos da realização de fogueiras e do uso de fogos de artifício durante o período das tradicionais festas juninas. As brincadeiras, que fazem parte das tradições, merecem cautela devido aos riscos de acidentes. Artefatos usados nesta época do ano podem causar queimaduras e lesões graves em membros, olhos e ouvidos, caso não sejam manuseados corretamente. Além disso, existe o risco de incêndio pelo armazenamento e direcionamento incorreto, como no caso dos fogos de artifício. E mais: os pais devem manter caixas de fósforos ou isqueiros fora do alcance das crianças. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo, que traz as orientações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!