Bombeiros alertam para os riscos de afogamento no ES

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, é comum que cada vez mais pessoas busquem por uma praia, piscina ou cachoeira para se refrescar. A temporada de diversão nestes ambientes, porém, traz também o alerta para o cuidado com os riscos de afogamentos. Só entre janeiro e outubro deste ano, foram registrados 96 óbitos por afogamentos em rios, mares, cachoeiras e piscinas do Espírito Santo. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva detalha quais os cuidados devem ser tomados.