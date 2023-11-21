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Bombeiros alertam para os riscos de afogamento no ES

A Capitã Andresa Silva detalha quais os cuidados devem ser tomados em praias, piscinas e cachoeiras

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2023 às 11:47
Piscina, natação, afogamento
Piscina, natação, afogamento Crédito: Pexels
Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, é comum que cada vez mais pessoas busquem por uma praia, piscina ou cachoeira para se refrescar. A temporada de diversão nestes ambientes, porém, traz também o alerta para o cuidado com os riscos de afogamentos. Só entre janeiro e outubro deste ano, foram registrados 96 óbitos por afogamentos em rios, mares, cachoeiras e piscinas do Espírito Santo. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva detalha quais os cuidados devem ser tomados.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Capitã Andresa Silva - 21-11-23.mp3
Dados:
Homens se afogam 7 vezes mais
4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil
80% dos afogamentos ocorrem em água doce
Em 2022: 126 óbitos por afogamento foram registrados no ES
Em 2023: 96 óbitos por afogamento foram registrados no mesmo período

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