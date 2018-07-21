Bombeiros alertam para o maior risco de afogamento durante as férias

Nesta semana foi noticiado o caso de uma criança de 6 anos que morreu afogada ao cair na piscina de uma chácara, em Estância Monazítica, na região de Jacaraípe, na Serra. Julho, mês de férias e algumas opções muito comuns de lazer para a criançada são as praias, rios e piscinas. Para curtir sem ter problemas, nunca é demais reforçar o alerta dos bombeiros, para evitar os afogamentos. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, que apresenta dicas e orientações para evitar esse tipo de ocorrência.