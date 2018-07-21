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ENTREVISTAS

Bombeiros alertam para o maior risco de afogamento durante as férias

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 13:06

Publicado em 

21 jul 2018 às 13:06
Nesta semana foi noticiado o caso de uma criança de 6 anos que morreu afogada ao cair na piscina de uma chácara, em Estância Monazítica, na região de Jacaraípe, na Serra. Julho, mês de férias e algumas opções muito comuns de lazer para a criançada são as praias, rios e piscinas. Para curtir sem ter problemas, nunca é demais reforçar o alerta dos bombeiros, para evitar os afogamentos. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, que apresenta dicas e orientações para evitar esse tipo de ocorrência.
Entrevista CBN Vitória - Carlos Wagner Borges - 21-07-18

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