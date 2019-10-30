Bombeiros alertam para falsa cobrança de taxa de incêndio no ES

Tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do CBMES em entrevista a Rádio CBN Vitória Crédito: Matheus Zardini

Uma nova tentativa de golpe na Internet está sendo registradas em diferentes cidades do Espírito Santo e, dessa vez, os criminosos usam o nome do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), na tentativa de obter dinheiro das vítimas. A mensagem do golpe é enviada por um e-mail, solicitando o pagamento de uma “taxa de incêndio”. A mensagem cita que a cidade da vítima passará por fiscalizações nos próximos dias e traz falsas especificações técnicas para o cálculo da taxa. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, explica que a corporação não envia boletos de cobrança de taxa via e-mail e que qualquer serviço que o a população requerer e houver taxa, ela será feita através do Documento Único de Arrecadação - DUA. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Carlos Wagner - 30-10-19

SAIBA MAIS:

- Alguém está enviando um e-mail, se identificando como Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, informando que se encontra em aberto a TAXA DE INCÊNDIO do CBMES e que haverá uma fiscalização em breve. Encaminham também um boleto de cobrança anexo, que consta o CNPJ do CBMES, e avisam que o imóvel poderá até ser interditado, caso não seja efetuado o pagamento;

- Informamos que o CBMES não envia boletos de cobrança de taxa via e-mail e não existe TAXA DE INCÊNDIO em nosso Estado;

- Todas as taxas do CBMES são emitidas pelo próprio cidadão (ou por seu responsável legal) diretamente no site da Secretaria da Fazenda ou no SIAT;