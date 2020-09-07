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COVID-19

Bombeiros: 5,9 mil denúncias de desrespeito às regras da pandemia

Ouça entrevista com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 10:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 set 2020 às 10:26
Entrou em vigor o 21º Mapa de Risco da Covid-19 do governo do Estado. Entre os destaques da nova atualização, os municípios de Vitória e Serra estão classificados em risco baixo - o que permite o funcionamento de bares, restaurantes e comércios sem restrição de horário nessas cidades. Entretanto, fiscalizações estão mantidas em Vitória a fim de garantir o respeito às medidas sanitárias em vigor, com ênfase ao distanciamento social, higienização e uso de máscaras, mesmo com a liberação para o funcionamento de bares, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda (07), o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, traz detalhes dessas ações. Desde o início da pandemia o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros já recebeu 5,9 mil denúncias de moradores. 
"A determinação é manter as fiscalizações, mesmo com Vitória entrando em risco baixo a partir de segunda-feira. Porque, de todo modo, até domingo havia ainda aquela série de restrições de horário e a partir de segunda, mesmo podendo, o funcionamento desses estabelecimentos deve acontecer atrelado a todos os protocolos de saúde. A gente vai manter as fiscalizações, normal, até a terça-feira (08), feriado do aniversário da Capital", explica.
Entrevista - Scharlyston Martins de Paiva

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