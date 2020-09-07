Bombeiros: 5,9 mil denúncias de desrespeito às regras da pandemia

Entrou em vigor o 21º Mapa de Risco da Covid-19 do governo do Estado. Entre os destaques da nova atualização, os municípios de Vitória e Serra estão classificados em risco baixo - o que permite o funcionamento de bares, restaurantes e comércios sem restrição de horário nessas cidades. Entretanto, fiscalizações estão mantidas em Vitória a fim de garantir o respeito às medidas sanitárias em vigor, com ênfase ao distanciamento social, higienização e uso de máscaras, mesmo com a liberação para o funcionamento de bares, por exemplo. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda (07), o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, traz detalhes dessas ações. Desde o início da pandemia o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros já recebeu 5,9 mil denúncias de moradores.