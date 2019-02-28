Bombeiro afirma que fumaça é proveniente de incêndios em vegetação

Os incêndios em vegetação e em terreno baldio para queima do lixo registraram um aumento de 264% este ano, no Espírito Santo, em relação ao ano de 2018. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, somente nos dois primeiros meses de 2019 foram 200 ocorrências, contra 700 em todo o ano passado. Os focos de incêndio, que ocorrem principalmente a noite, têm levado os moradores da Grande Vitória a sentirem um grande desconforto com a fumaça, que pode trazer danos à saúde.