Bombeiro afirma que fumaça é proveniente de incêndios em vegetação

Os incêndios em vegetação e em terreno baldio para queima do lixo registraram um aumento de 264% este ano, no Espírito Santo, em relação ao ano de 2018. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, somente nos dois primeiros meses de 2019 foram 200 ocorrências, contra 700 em todo o ano passado. Os focos de incêndio, que ocorrem principalmente a noite, têm levado os moradores da Grande Vitória a sentirem um grande desconforto com a fumaça, que pode trazer danos à saúde.
O tenente-coronel Borges explicou, em entrevista à CBN Vitória, que muitas pessoas acabam achando que a fumaça é proveniente da região de turfa, no entanto, ele ressalta que nas áreas onde há presença deste material orgânico, não há fogo. Sobre o fato da fumaça e do cheiro serem percebidos principalmente no horário noturno, o bombeiro explica que isto ocorre pelo fato dos incêndios ocorrerem exatamente neste período, quando as pessoas estão em casa e colocam fogo no lixo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Carlos Wagner - 28-02-19