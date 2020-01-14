Bom ou mau pagador? Consulta será liberada nesta quarta (15)

A partir da próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro, o Cadastro Positivo, regulamentado desde julho do ano passado, vai ser disponibilizado ao mercado. Ou seja, instituições financeiras, comerciantes e demais empresas que trabalham com concessão de crédito poderão consultar o sistema do Cadastro Positivo para subsidiar a análise de seus clientes. Fazem parte do Cadastro Positivo todos os consumidores que possuem operações de crédito nos cinco principais bancos do país e em outras 100 instituições financeiras. O gerente de Cadastro Positivo do SPC Brasil, Vilásio Pereira, dá mais detalhes sobre o assunto, agora, no CBN Vitória!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Vilásio Pereira - 14-01-20

Neste primeiro momento, o mercado poderá consultar cinco tipos de informações: score de crédito do consumidor, que é a pontuação utilizada pelas empresas para avaliar a probabilidade de pagamento, índice de pontualidade de pagamento, índice de comportamento de gastos e índice de consultas que o CPF do consumidor tem por segmento de empresas. Há também a possibilidade da empresa credora acessar o histórico consolidado de compromissos financeiros assumidos pelo consumidor, como valores e datas de pagamento das faturas de cartão de crédito, crediário, financiamentos e empréstimos – desde que haja consentimento do próprio consumidor.

MAIS INFORMAÇÕES:

As informações do Cadastro Positivo servem, exclusivamente, para auxiliar o processo de análise de crédito e só podem ser acessadas por empresas nas quais o consumidor busca crédito. O banco de dados não inclui dados sobre quais bens foram adquiridos, nome do estabelecimento ou instituição em que o consumidor contraiu crédito e nem informações de saldo em conta corrente ou investimentos, que nem mesmo serão enviadas aos gestores do banco de dados.