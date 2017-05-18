Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bolsa desaba e dólar tem valorização após denúncias contra Temer
ECONOMIA

Bolsa desaba e dólar tem valorização após denúncias contra Temer

Publicado em 18 de Maio de 2017 às 18:42

Publicado em 

18 mai 2017 às 18:42
Bovespa fechou na maior baixa diária em quase 9 anos nesta quinta-feira (18), após ter os negócios suspensos por 30 minutos pela manhã, com o mercado reagindo à turbulência política iniciada na véspera (17), de acordo com o portal G1. O jornal "O Globo" publicou notícia de que o dono da JBS gravou o presidente da República, Michel Temer, dando aval para comprar silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O Ibovespa, principal indicador da bolsa, caiu 8,8%, a 61.597 pontos. Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros:
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Marcio de Barros - 18-05-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados