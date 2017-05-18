Bolsa desaba e dólar tem valorização após denúncias contra Temer

Bovespa fechou na maior baixa diária em quase 9 anos nesta quinta-feira (18), após ter os negócios suspensos por 30 minutos pela manhã, com o mercado reagindo à turbulência política iniciada na véspera (17), de acordo com o portal G1. O jornal "O Globo" publicou notícia de que o dono da JBS gravou o presidente da República, Michel Temer, dando aval para comprar silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O Ibovespa, principal indicador da bolsa, caiu 8,8%, a 61.597 pontos. Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros:
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Marcio de Barros - 18-05-17.mp3