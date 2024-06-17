Bólido ou meteoro: o que é rastro luminoso que cruzou o céu do ES?

Na noite do último domingo (16), por volta das 19h, uma câmera de segurança em Vitória capturou o momento em que um rastro luminoso cruzou o céu do Espírito Santo. As imagens foram registradas da varanda de uma voluntária do Exoss, uma organização colaborativa de monitoramento de meteoros. Segundo levantamentos do projeto, milhares de meteoros cruzam o céu do Estado por ano. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o astrônomo e coordenador do Exoos, Marcelo De Cicco, explica o que é o fenômeno. Ouça a conversa completa!