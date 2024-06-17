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Entrevista

Bólido ou meteoro: o que é rastro luminoso que cruzou o céu do ES?

Ouça a entrevista com o astrônomo e coordenador do projeto Exoss

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 17:55

Publicado em 

17 jun 2024 às 17:55
Local onde meteoro foi visto em São Mateus
Local onde meteoro foi visto em São Mateus Crédito: Reprodução
Na noite do último domingo (16), por volta das 19h, uma câmera de segurança em Vitória capturou o momento em que um rastro luminoso cruzou o céu do Espírito Santo. As imagens foram registradas da varanda de uma voluntária do Exoss, uma organização colaborativa de monitoramento de meteoros. Segundo levantamentos do projeto, milhares de meteoros cruzam o céu do Estado por ano. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o astrônomo e coordenador do Exoos, Marcelo De Cicco, explica o que é o fenômeno. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Marcelo De Cicco - 17-06-24

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