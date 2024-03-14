Bolha de calor pode atingir o Espírito Santo? Meteorologista explica!

Com o verão chegando ao fim, a previsão para os próximos dias, segundo as empresas de meteorologia, é de ainda mais calor. Isso porque uma “bolha de calor" deve afetar parte do Espírito Santo, a partir deste sábado (16), elevando as temperaturas em pelo menos 5ºC acima da média.

Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista da Climatempo, Guilherme Alves Borges, explica o que é este fenômeno e como ele pode impactar a rotina do capixaba. “Teremos aquela famosa alta pressão que causou ondas de calor ao longo de 2023 e está causando as ondas de calor deste ano. Esse termo ‘bolha de calor’ é só uma maneira diferente de fazer referência a esse sistema de alta pressão que está elevando as temperaturas. Entre o dia 16 e o dia 20 de março, as temperaturas na faixa Centro-Sul do Espírito Santo serão elevadas em até 5ºC acima da média”, explicou. Ouça a conversa completa!