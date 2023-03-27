Boletim do Turismo aponta crescimento econômico do segmento no ES

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) anunciaram na última semana o "Boletim da Economia do Turismo" referente ao 4° trimestre de 2022 e o resultado da pesquisa de Carnaval, realizada pelo Observatório do Turismo com a empresa contratada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo durante o Carnaval de 2023. O "Boletim da Economia do Turismo", por exemplo, traz um retrato da economia do segmento com base nas atividades relacionadas ao setor, trazendo dados do quarto trimestre e o acumulado de todo o ano de 2022.