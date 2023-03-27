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Turismo no ES

Boletim do Turismo aponta crescimento econômico do segmento no ES

O documento é referente ao 4° trimestre de 2022 e o resultado da pesquisa de Carnaval

Publicado em 27 de Março de 2023 às 11:27

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 mar 2023 às 11:27
Carnaval 2023, no Centro de Vitória
Carnaval 2023, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) anunciaram na última semana o "Boletim da Economia do Turismo" referente ao 4° trimestre de 2022 e o resultado da pesquisa de Carnaval, realizada pelo Observatório do Turismo com a empresa contratada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo durante o Carnaval de 2023. O "Boletim da Economia do Turismo", por exemplo, traz um retrato da economia do segmento com base nas atividades relacionadas ao setor, trazendo dados do quarto trimestre e o acumulado de todo o ano de 2022.
A pesquisa compara os resultados econômicos do turismo no ano de 2022 com anos anteriores e a média brasileira, além de analisar os resultados de cada segmento do turismo e englobar também os dados das microrregiões e regiões turísticas do Espírito Santo. Pelo segundo ano consecutivo, segundo o Boletim, o Espírito Santo alcançou resultados positivos na economia do turismo. Houve crescimento na atividade, na renda e na geração de empregos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Pablo Lira - 27-03-23

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