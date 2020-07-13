Boas práticas médicas conseguem adiar intubação de pacientes graves

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, especialistas têm se debruçado sobre o estudo da doença e sinalizam que , com o passar do meses, o cenário muda no que diz respeito à avaliação quanto aos procedimentos mais invasivos com os pacientes graves. O médico pneumologista Carlos Alberto Barros Franco, um dos primeiros médicos do país a tratar a Covid-19, discutiu esse assunto, na última semana, em um evento virtual da Academia Nacional de Medicina (ANM) junto a estudiosos do tema. Entre as discussões ele apontou, por exemplo, que “o tratamento da Covid mudou radicalmente e a sobrevivência aumentou. Ventiladores não são mais a primeira opção”. Em entrevista nesta segunda-feira (13) à rádio CBN Vitória, o pneumologista destacou que o melhor tratamento é a boa prática médica, com ventilação e fisioterapia. Hoje a ventilação mecânica invasiva é o último recurso para tratar um paciente de Covid-19. Acompanhe!