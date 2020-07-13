Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Boas práticas médicas conseguem adiar intubação de pacientes graves
COVID-19

Boas práticas médicas conseguem adiar intubação de pacientes graves

Ouça as explicações do médico pneumologista, Carlos Alberto Barros Franco, um dos primeiros médicos do país a tratar a Covid-19

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2020 às 11:53
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, especialistas têm se debruçado sobre o estudo da doença e sinalizam que , com o passar do meses, o cenário muda no que diz respeito à avaliação quanto aos procedimentos mais invasivos com os pacientes graves. O médico pneumologista Carlos Alberto Barros Franco, um dos primeiros médicos do país a tratar a Covid-19, discutiu esse assunto, na última semana, em um evento virtual da Academia Nacional de Medicina (ANM) junto a estudiosos do tema. Entre as discussões ele apontou, por exemplo, que “o tratamento da Covid mudou radicalmente e a sobrevivência aumentou. Ventiladores não são mais a primeira opção”. Em entrevista nesta segunda-feira (13) à rádio CBN Vitória, o pneumologista destacou que o melhor tratamento é a boa prática médica, com ventilação e fisioterapia. Hoje a ventilação mecânica invasiva é o último recurso para tratar um paciente de Covid-19. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Alberto Barros - 13-07-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados