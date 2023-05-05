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Segurança

"Boas práticas" fizeram 11 estados, incluindo ES, reduzirem violência, aponta estudo

A gerente de Projetos do Instituto Sou da Paz, Natália Pollachi, fala sobre o assunto

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2023 às 10:39
Segurança Pública
Segurança Pública Crédito: Pixabay
Pelo menos 11 estados brasileiros adotam metas e objetivos para a área de segurança pública e agora veem avanços em seus indicadores criminais. É o que aponta um estudo do Instituto Sou da Paz. O levantamento "Balanço das Políticas de Gestão para Resultados na Segurança Pública" identificou o que os pesquisadores consideram "boas práticas" em gestão voltada para resultados e relaciona o planejamento estadual à melhorias em taxas diversas de criminalidade. Além do Espírito Santo, aparecem Alagoas, Ceará, Distrito Federal (DF), Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
No Espírito Santo, o programa Estado Presente em Defesa da Vida, iniciado em maio de 2011, aparece entre as políticas analisadas no estudo. Quem detalha é a gerente de Projetos do Instituto Sou da Paz, Natália Pollachi. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Natália Pollachi - 05-05-23.mp3

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