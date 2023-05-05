"Boas práticas" fizeram 11 estados, incluindo ES, reduzirem violência, aponta estudo

Pelo menos 11 estados brasileiros adotam metas e objetivos para a área de segurança pública e agora veem avanços em seus indicadores criminais. É o que aponta um estudo do Instituto Sou da Paz. O levantamento "Balanço das Políticas de Gestão para Resultados na Segurança Pública" identificou o que os pesquisadores consideram "boas práticas" em gestão voltada para resultados e relaciona o planejamento estadual à melhorias em taxas diversas de criminalidade. Além do Espírito Santo, aparecem Alagoas, Ceará, Distrito Federal (DF), Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.