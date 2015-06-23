Boas escolhas podem tornar sua marmita mais saudável, diz especialista

Levar para o trabalho o próprio almoço e os lanches entre refeições pode ser uma forma de manter a alimentação regrada, além de ser uma ótima forma de economizar. Mas se o objetivo é manter-se saudável, é necessário ser cuidado ao preparar os alimentos que vão compor a sua marmita. Desde a escolha dos alimentos, passando pela forma de preparo até a maneira de organizá-los na marmita.Para quem não tem tempo ou não quer cozinhar todo dia, a dica é congelar a comida. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a Referência Técnica da Vigilância Alimentar e Nutricional da Secretaria estadual de Saúde, Lívia Mannato, diz que, em geral, os alimentos podem ficar congelados por um período longo sem perder os nutrientes, mas ela recomenda que não ultrapasse três meses. Ouça: