Bloqueio total em trecho da Darly Santos, em Vila Velha, para obras; entenda

Nesta terça-feira (3), um trecho da Rodovia Darly Santos (ES 060) será totalmente interditado para realização de obras em Vila Velha. A interdição ocorre por conta do lançamento de ligas metálicas sobre o vão central do viaduto V1, ainda em construção. O trecho, que compreende o entroncamento com a Rodovia Leste Oeste (ES 471), no bairro Araçás, ficará bloqueado das 5h até às 20h, período de previsão para que os trabalhos sejam realizados. Quem costuma passar pela região, deverá seguir alguma rota alternativa. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, detalha os motivos para interdição. Ouça a conversa completa!