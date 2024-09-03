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Cidades

Bloqueio total em trecho da Darly Santos, em Vila Velha, para obras; entenda

Ouça entrevista com o o diretor-presidente do DER/ES, José Eustáquio de Freitas

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 11:05

Publicado em 

03 set 2024 às 11:05
Interdição na Rodovia Darly Santos
Interdição na Rodovia Darly Santos Crédito: Divulgação | DER
Nesta terça-feira (3), um trecho da Rodovia Darly Santos (ES 060) será totalmente interditado para realização de obras em Vila Velha. A interdição ocorre por conta do lançamento de ligas metálicas sobre o vão central do viaduto V1, ainda em construção. O trecho, que compreende o entroncamento com a Rodovia Leste Oeste (ES 471), no bairro Araçás, ficará bloqueado das 5h até às 20h, período de previsão para que os trabalhos sejam realizados. Quem costuma passar pela região, deverá seguir alguma rota alternativa. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, detalha os motivos para interdição. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - José Eustáquio de Freitas - 03-07-24.mp3
- Rotas alternativas:
1. Para acessar Avenida Carlos Lindenberg, o acesso será pela alça do lado de Araçás
2. Para acessar a Rodovia do Sol, o acesso será pela alça do lado de Vale Encantado//

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