Blocos e shows: Anchieta promove cinco dias de Carnaval

Prefeituras de diversas cidades do Espírito Santo se preparam, do ponto de vista da segurança e do turismo, para os dias de carnaval. Um dos municípios é Anchieta, no litoral Sul do Estado. A festa começa nesta sexta-feira (28) e vai até terça (4). A prefeitura promete blocos e shows com artistas capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, detalha a programação de carnaval na cidade. Ouça a conversa completa!