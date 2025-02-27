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Blocos e shows: Anchieta promove cinco dias de Carnaval

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2025 às 11:46
Carnaval de rua em Anchieta
Carnaval de rua em Anchieta Crédito: Edson Chagas | Arquivo | A Gazeta
Prefeituras de diversas cidades do Espírito Santo se preparam, do ponto de vista da segurança e do turismo, para os dias de carnaval. Um dos municípios é Anchieta, no litoral Sul do Estado. A festa começa nesta sexta-feira (28) e vai até terça (4). A prefeitura promete blocos e shows com artistas capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, detalha a programação de carnaval na cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Caio Mozer - 27-02-25.mp3

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