Blocos de rua em Vitória só poderão desfilar até as 18h

Depois de mais de dois anos, o carnaval de rua estará de volta em Vitória em 2023, mas com horário reduzido em relação às últimas edições. No decreto que disciplina o desfile dos blocos de rua na capital, ficou determinado que o evento só vai poder ocorrer até as 18 horas, seja nos dias do feriado ou para os blocos que saem nos finais de semana antes e depois da data oficial da festa. Na nova regra, há redução de uma hora do limite para o fim da folia, visto que em 2020 e em anos anteriores, o prazo final para a circulação dos grupos era até as 19 horas. Também ficou definido que serão permitidos, no máximo, dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, até o horário limite das 18 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo de Vitória, Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!