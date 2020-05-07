Blocos de concreto serão barreira física no calçadão de Vila Velha

Vila Velha é o município do Espírito Santo que mais tem confirmações para o novo coronavírus e também o bairro com mair número de infectados - a Praia da Costa. Diante deste cenário, a prefeitura da cidade vai instalar barreiras físicas em trechos do calçadão para minimizar a procura das pessoas por esses espaços. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito Max Filho informou que a escolha foi por blocos de concreto, do tipo new jersey. "A decisão foi tomada em decreto publicada no início da semana e é uma medida para o cidadão ter consciência no combate à doença", diz.