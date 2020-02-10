Bloco clandestino: MPES faz balanço da estratégia do último sábado

A CBN Vitória conversou com o promotor de Justiça Marcelo Lemos, do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa) do Ministério Público do Espírito Santo sobre o evento clandestino, por não ter autorização para acontecer, marcado para o último sábado (08). Ele traz um balanço da estratégia do último sábado para conter um bloco clandestino que seria realizado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Com a interdição das ruas da região do Triângulo e o impedimento do acesso de carros de som, não havia movimentações de blocos no local.