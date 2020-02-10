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PRAIA DO CANTO

Bloco clandestino: MPES faz balanço da estratégia do último sábado

Com a interdição das ruas da região do Triângulo e o impedimento do acesso de carros de som, não havia movimentações de blocos no local

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:30

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:30
A CBN Vitória conversou com o promotor de Justiça Marcelo Lemos, do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa) do Ministério Público do Espírito Santo sobre o evento clandestino, por não ter autorização para acontecer, marcado para o último sábado (08). Ele traz um balanço da estratégia do último sábado para conter um bloco clandestino que seria realizado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Com a interdição das ruas da região do Triângulo e o impedimento do acesso de carros de som, não havia movimentações de blocos no local.
Entrevista - Patricia Vallim - Marcelo Lemos Vieira - 10-02-20

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