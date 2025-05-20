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Maio Amarelo

Blitzes flagram 155 motoristas alcoolizados somente no final de semana na Grande Vitória

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato

Publicado em 20 de Maio de 2025 às 10:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mai 2025 às 10:14
Bafômetro
Bafômetro Crédito: Pixabay
Durante o mês de maio, a campanha Maio Amarelo busca conscientizar motoristas de todo o Brasil sobre a importância de garantir segurança no trânsito. Somente no último fim de semana, duas operações da Lei Seca realizadas na Grande Vitória flagraram 155 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. As blitzes reuniram ainda casos de recusas ao teste do bafômetro, motoristas sem habilitação, veículos com documentação irregular e até tentativas de fuga. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, traz um panorama sobre as ações e detalha os desafios para tornar o trânsito mais seguro para todos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato - 20-05-25.mp3

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