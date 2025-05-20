Blitzes flagram 155 motoristas alcoolizados somente no final de semana na Grande Vitória

Durante o mês de maio, a campanha Maio Amarelo busca conscientizar motoristas de todo o Brasil sobre a importância de garantir segurança no trânsito. Somente no último fim de semana, duas operações da Lei Seca realizadas na Grande Vitória flagraram 155 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. As blitzes reuniram ainda casos de recusas ao teste do bafômetro, motoristas sem habilitação, veículos com documentação irregular e até tentativas de fuga. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, traz um panorama sobre as ações e detalha os desafios para tornar o trânsito mais seguro para todos. Ouça a conversa completa!