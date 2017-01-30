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ENTREVISTA

Blitze nas saídas dos balneários da Grande Vitória até o final do Carnaval

De acordo com o comandante da Companhia de Operações e Fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), capitão Isaac Rubim, ainda ocorre uma falta de conscientização dos motoristas na hora de pegarem a direção

Publicado em 30 de Janeiro de 2017 às 13:47

Publicado em 

30 jan 2017 às 13:47
Os casos de acidente no trânsito continuam a preocupar em todo o país. Ao ano, uma média de 40 mil mortes acontecem no Brasil por conta de tais acidentes. A insistência na combinação álcool e direção ainda é apontado com uma das principais causas desses acidentes.
De acordo com o comandante da Companhia de Operações e Fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), capitão Isaac Rubim, ainda ocorre uma falta de conscientização dos motoristas na hora de pegarem a direção. Ainda segundo o capitão, a maior parte dos motoristas que são flagrados na Lei Seca são jovens, homens, com idade média de 18 a 30 anos. "Os casos de reicidência de motoristas que são flagrados na Lei Seca também nos chamam a atenção", explicou.
O capitão ainda explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que a Operação Verão, que realiza as blitze nas saídas dos balneários da Grande Vitória (Capital, Vila Velha, Serra e Guarapari) irá ocorrer até o fim da época do Carnaval.
Entrevista - Patricia Vallim - Capitão Isaac Rubim - 30-01-17

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