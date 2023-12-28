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Verão 2024

Blitz do bafômetro todos os dias nas saídas de praias e baladas do ES

Ouça entrevista com o Capitão do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), Anthony Moraes Costa

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 dez 2023 às 11:14
Blitz da Lei Seca em Viana: em média 150 motoristas se recusam a fazer o teste do bafômetro
Blitz da Lei Seca em Viana: em média 150 motoristas se recusam a fazer o teste do bafômetro Crédito: Carlos Alberto Silva
No dia 26 de dezembro, a Polícia Militar do Espírito Santo deu início à Operação Verão. Até o dia 18 de fevereiro de 2024, blitze serão realizadas, todos os dias, nas saídas de praias, shows e baladas do Estado, a fim de reforçar as ações de fiscalização da Lei Seca. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), Anthony Moraes Costa, explica como serão feitas as abordagens. E vai um alerta, apesar de 7 mil recusas ao teste do bafômetro, somente este ano na Grande Vitória, quem se nega a fazer o exame também pode sofrer penalidades. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão Anthony Moraes Costa - 28-12-23

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