Blitz do bafômetro todos os dias nas saídas de praias e baladas do ES

No dia 26 de dezembro, a Polícia Militar do Espírito Santo deu início à Operação Verão. Até o dia 18 de fevereiro de 2024, blitze serão realizadas, todos os dias, nas saídas de praias, shows e baladas do Estado, a fim de reforçar as ações de fiscalização da Lei Seca. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), Anthony Moraes Costa, explica como serão feitas as abordagens. E vai um alerta, apesar de 7 mil recusas ao teste do bafômetro, somente este ano na Grande Vitória, quem se nega a fazer o exame também pode sofrer penalidades. Ouça a conversa completa!