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Trânsito

Blitz da PM flagra 101 suspeitos de dirigir embriagados na Praia do Canto

Cenas inusitadas e constrangedores fizeram parte do serviço, como um condutor flagrado sem roupas

Publicado em 28 de Março de 2023 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2023 às 10:37
Bafômetro passivo utilizado em fiscalizações
Bafômetro passivo utilizado em fiscalizações Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Uma blitz da Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, flagrou 101 suspeitos de embriaguez ao volante em apenas uma noite, entre a última sexta-feira (24) e a madrugada de sábado (25). Segundo a corporação, o número foi um recorde. Ao todo, 300 veículos foram abordados. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Melaine Pinto Baliano, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão Melaine Pinto Baliano - 28-03-23.mp3
Cenas inusitadas e constrangedores fizeram parte do serviço: condutor sem roupas, condutora vomitando durante a abordagem e outros que faziam o retorno por cima da calçada para não serem abordados. Estes foram devidamente notificados pela infração de natureza gravíssima cometida, sem prejuízo de outras que porventura tenham cometido durante a manobra irregular. As operações Lei Seca continuarão acontecendo em outros municípios da Região Metropolitana durante todo o ano.

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