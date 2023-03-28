Blitz da PM flagra 101 suspeitos de dirigir embriagados na Praia do Canto

Uma blitz da Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, flagrou 101 suspeitos de embriaguez ao volante em apenas uma noite, entre a última sexta-feira (24) e a madrugada de sábado (25). Segundo a corporação, o número foi um recorde. Ao todo, 300 veículos foram abordados. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Melaine Pinto Baliano, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!