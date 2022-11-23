Black Friday: o que diz a legislação no ES e como garantir direitos durante as compras!

Clima de compras! A Black Friday, uma tradicional data para liquidações nos Estados Unidos, caiu no gosto dos brasileiros. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data já é considerada a quinta mais importante do varejo brasileiro, atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. A Black Friday é marcada, tradicionalmente, para a última sexta-feira do mês de novembro – que neste ano cai no próximo dia 25 –, mas os descontos muitas vezes já são oferecidos nos dias anteriores, numa espécie de "esquenta". E, neste ano, os capixabas contarão com um reforço contra as campanhas enganosas.